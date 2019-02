Opglabbeek - Vanaf 18 februari is het gemeentehuis in Opglabbeek twee weken niet bereikbaar via de Kimpenstraat.

Er worden in de Kimpenstraat ondergrondse elektriciteitswerken uitgevoerd voor het nieuwe appartementencomplex in het centrum van Opglabbeek. Wie in het gemeentehuis moet zijn, kan beter op het Dorpsplein parkeren, leg je parkeerschijf en wandel langs het oude gemeentehuis naar de ingang. (RDr)