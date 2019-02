Senioren tonen interesse in instructielessen dode hoek

Opglabbeek / Bocholt / Bree / Peer - Met een instructietruck zet Kiwanis Bocholt voluit in op het voorkomen van dodehoekongevallen. Naast de basisscholen uit Bocholt, Bree, Peer Kinrooi en Oudsbergen bestaat er grote interesse voor deze specifieke mobiliteit- en verkeersles bij middelbare scholen en een aantal seniorenverenigingen.

Kiwanis Bocholt, in samenwerking met transportbedrijf Weltjens en heel wat sponsoren, stelde dit weekend de nieuwe instructrietruck en de begeleidende sensibiliseringsactie voor. Die truck rijdt binnenkort langs alle basisscholen, de vierde, vijfde en zesde leerjaren van Bocholt, Bree, Peer, Kinrooi en Oudsbergen. De burgemeesters uit deze gemeenten en de schoolbesturen waren uitgenodigd om de voorstelling bij te wonen.

“Dat kan dankzij de steun van een aantal sponsoren. Deze dodehoekinstructietruck is slechts een onderdeel van een allesomvattende sensibiliseringsactie rond verkeersveiligheid en de beweegstraat ”, zegt voorzitter van Kiwanis Frans Weltjens.

“De dodehoekinstructietruck helpt uit te leggen wat een dode hoek precies is. De vrachtwagen met oplegger wordt vanaf maart ingezet voor instructielessen”, vult Frans Weltjens van Transportbedrijf Weltjens aan.

Zelf achter het stuur

Om het gevaar van een dode hoek op ware grootte te visualiseren, is er een rood opvallend dodehoekzeil rond de instructietruck aangebracht. “Door de kinderen zelf achter het stuur te zetten, kunnen ze ervaren hoe een vrachtwagenbestuurder soms ogen te kort heeft in de bebouwde kom”, klinkt het bij Kiwanis Bocholt. “En zo tonen we de zwakke weggebruikers in welke hoek ze onzichtbaar zijn voor de vrachtwagenbestuurder.”

De instructietruck is al voor 30 dagen gereserveerd voor de scholen in Bocholt, Bree, Peer en Kinrooi en Oudsbergen. “Middelbare scholen willen ook gebruikmaken van deze instructietruck in het kader van hun lessen verkeersveiligheid. Opmerkelijk: ook seniorenverenigingen tonen interesse voor dit initiatief, een belangrijke doelgroep”, zegt Rik Meus van Kiwanis. De kost per dag voor de inzet van de instructietruck bedraagt ongeveer 300 euro. In maart start het verkeer- en begeleidingstraject in Kinrooi, later komen alle andere Noord-Limburgse gemeenten aan bod. (rdr)

Interesse of informatie: Kiwanis Bocholt