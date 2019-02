60 jaar Boggeter carnaval, goed voor 44 prinsenparen

Bocholt - Zaterdagavond verzamelden 60 van de 88 prinsen en prinsessen van de Boggeter Papbugels die sinds 1975 Bocholt hebben vertegenwoordigd. Een schitterende galerij van prinsenparen die het Boggeter carnaval de voorbije zestig jaar een bijzondere uitstraling hebben gegeven.

Fotografe Leyssen leverde voor deze gelegenhied opnieuw een schitterend en uniek fotoboek af. “Onze prinsenparen worden mooi geportretteerd en zijn het uithangbord van het Boggeter carnaval dat in 1959 door onze founding father van de Bocholtse canaval, Gerard Martens en de Kasperclub werd opgestart. De installatie van het 44ste prinsenpaar, Marc II en Sanne I en uniek in Limburg, mochten we niet onopgemerkt laten voorbij gaan”, weet ‘Aouwe zak’ Boudewijn Jaeken.

De oproep van de Boggeter Papbugels om een beter klimaat, een carnavalsklimaat dan , werd kracht bijgezet met het nodige gestenat, bijpassende muziek en carnavaleske acts. Zo vieren De Kilten hun 30 jarig bestaan. De Heilige Vrienden en en ook Danald Trump, de Bocholtse Trump dan, moet je niet vertellen waarom het Bocholter carnaval top is. Ook wordt er wordt werk gemaakt van een Boggeter buuteavond. Ondertussen kiest men voor de totale overgave aan het plezier en is de zoektocht naar een geschikte Bocholter schepen van Carnaval gestart.

Wie het unieke fotoboek 'Bocholter prinsenparen' wil aankopen kan dat via: boudewijn.jaeken@telenet.be