Gratis herbruikbare winkeltas

Opglabbeek - Alle Oudsbergse gezinnen krijgen een herbruikbare winkeltas aangeboden. “Oudsbergen is een groene, propere gemeente en dat willen we zo houden”, zegt Marco Goossens, schepen van Milieu.

“Tussen 7 en 14 februari worden de herbruikbare winkeltassen verdeeld. Deze herbruikbare winkeltas vervangt de plastic wegwerpzakjes. Zo moedigen we onze inwoners aan om lokaal te gaan winkelen en brengen we het logo van onze nieuwe gemeente Oudsbergen zichtbaar in het straatbeeld”, besluit Hanne Schrooten, schepen van communicatie en participatie.