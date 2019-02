Opglabbeek - De bevoegdheid Dierenwelzijn is toegewezen aan schepen van Milieu, Marco Goossens. "Hieromtrent bestond enige onduidelijkheid", stelde N-VA raadslid Katy Craeghs vast.

"In het verkiezingsprogramma van CD&V lazen we de uitdrukkelijke belofte om aandacht te geven aan dierenwelzijn. Een schepen van Dierenwelzijn werd bij de verbeterpunten genoemd. Helaas vinden we in de bevoegdheden van het nieuwe schepencollege geen schepen van dierenwelzijn terug", aldus raadslid Craeghs.

Schepen Goossens (CD&V) wees er op dat deze bevoegdheid onder milieu thuis hoort. Ook beloofde de schepen blijvende aandacht voor de problematiek rond zwerfkatten, bewustmaking rond chipping van huisdieren, vuurwerk, preventie van blikafval in bermen en weiden, hondenlosloopzones.