Leegstand aanpakken

Opglabbeek - Het gemeentebestuur gaat de strijd aan tegen leegstand. Er komt een belasting van 50 opcentiemen op de gewestelijke heffing op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde panden.

Met de heffing bovenop de Vlaamse heffing wil de gemeente eigenaars aanzetten om hun pand terug in orde te maken. “We willen vermijden dat woningen die onbewoonbaar zijn verklaard, staan te verkrotten”, zegt burgemeester Lode Ceyssens (CD&V).

In het kader van het voorkomen van verkrotting, zeker een zinval initiatief volgensN-VA. "Over hoeveel woningen gaat het? Wat er exact met die middelen zal gebeuren?" wilde Frieda Gijbels weten. "Nadat een woning onbewoonbaar is verklaard, krijgt de eigenaar een jaar de tijd om de gebreken weg te werken. De gemeenteraad van Opglabbeek voerde deze heffing in 2015 al in. In Oudsbergen kiezen we ervoor om deze werking verder te zetten", aldus Ceyssens.