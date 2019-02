Nieuwe outfit voor reserven KSK Meeuwen

Opglabbeek - Het provinciale voetbalteam van KSK Meeuwen, A reserveploeg, kreeg een nieuwe outfit aangemeten.

Momenteel staat dit team derde in de rangschikking, na een prima start van het nieuwe seizoen met enkel overwinningen tegen respectievelijk Gruitrode, Elen, Turkse en voorbije zaterdag nog tegen Reppel.

De trainer is op de eerste plaats zeer tevreden over het goede voetbal dat zijn spelers momenteel brengen, maar de derby tegen Gruitrode die werd gewonnen met 2-0 was toch "de schoonste dag uit zijn leven", zo liet hij nog verstaan.