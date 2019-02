Compact tractor voor technische dienst

Opglabbeek - De gemeente start een aankoopprocedure voor een tractor. "We kiezen voor een zogenaamde compact tractor, een kleinere tractor waarmee we onder meer de fietspaden in de winterperiode kunnen strooien”, zegt Marco Goossens, schepen van Openbare Werken.

Op dit moment besteedt de gemeente deze werken nog gedeeltelijk uit aan een externe firma. De kosten van dit voertuig worden geraamd op 121.000 euro. De firma’s die deelnemen aan de procedure zullen de mogelijkheden en degelijkheid van het toestel moeten aantonen.