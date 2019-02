Senioren starten netbalseizoen

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Ruim 100 senioren uit alle hoeken van onze provincie zakten ondanks de sneeuw af naar Opglabbeekse sporthal voor de eerste van negen netbalontmoetingen in 2019. “Dit zijn echte sociale ontmoetingsmomenten”, zegt Jo van de sportdienst.

“Ik blijf fit en voel me jong als ik de bal kan werpen en vangen en we hebben een fijne dag”, vertelt de oudste deelneemster Justin Steegmans (83) uit Diepenbeek. De eerste netbalontmoeting was een succes en 12 Limburgse gemeenten waren vertegenwoordigd. Jo noteerde zorgvuldig de score. “Er heerst hier sportieve rivaliteit”, lacht Jo.