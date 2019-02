Oudsbergen haalt banden aan met Manerba del Garda

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Het schepencollege van het Italiaanse Manerba del Gardabracht een bezoek aan de nieuwe fusiegemeente Oudsbergen.

De voorbije jaren werden de bestuurders van het Italiaanse stadje meermaals in Meeuwen-Gruitrode ontvangen. “Sinds augustus 2010 onderhouden we een jumelage-band met dit stadje aan het Gardameer. Delegatie ’s uit Meeuwen-Gruitrode brachten tegenbezoeken en leerden Manerba del Garda beter kennen”, vertelt burgemeester Lode Ceyssens. De Italiaanse delegatie werd op het gemeentehuis in Meeuwen ontvangen en bezocht onder meer het hippisch centrum Sentower Park en de begraafplaats in Opglabbeek. De beide schepencolleges verbroederden samen met de Oudsbergse vrijwilligers tijdens een nieuwjaarsreceptie.