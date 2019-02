30 Jaar Glatbeke

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - De Opglabbeekse heemkring vierde haar 30ste verjaardag met een Nieuwjaarsreceptie. Ook tijd om een vernieuwde webstek met beeldbank met fotoarchief te lanceren.

Voor deze beeldbank zijn ze nog steeds op zoek naar oude foto's. "Elke gelegenheid kan boeiend zijn, beelden uit de landbouw, van het dorpsleven of andere speciale en familiemomenten”, weet voorzitter William Engelen “Wie er zulke foto ‘s heeft, kan deze bij ons laten inscannen. Het origineel wordt altijd terug bezorgd.”

U kunt de webstek bezoeken via: www.glatbeke.be of rechtstreeks naar de beeldbank gaan via: www.beeldbankglatbeke.be of contact via de webstek glatbeke@hotmail.com

