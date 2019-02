Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Wandelaars hebben vrijdagvoormiddag in Duinengordel, in het gebied Solterheide in Meeuwen-Gruitrode, een wolf gespot. “De wolf keek op, zag ons, hij bleef rustig en weg was hij”, vertellen de verraste wandelaars Miet Camps en haar man Marc.

Een erg belangrijke waarneming dus. “De tweede waarneming van een wolf in één maand tijd in hetzelfde natuurgebied”, bevestigde Jan Loos van Welkom Wolf.