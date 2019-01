Kindergemeenteraad organiseert boekentasactie

Bocholt - Tijdens de eerste echte kindergemeenteraad leerden de raadsleden elkaar beter kennen en dat geldt ook voor de nieuwe schepen van jeugd, Lieve Theuwissen.

“Eerst hadden we een korte evaluatie van ons bezoek aan de Sint-Vincentiusvereniging in Bree.” In verschillende werkgroepjes werd er nadien gebrainstormd over de activiteiten en het nieuw project: een boekentasactie. “Hoe promotie voeren, welke acties kunnen en hoe zoeken we sponsors? Om deze boekentasactie te financieren, willen we zelf of samen met de scholen activiteiten organiseren. Doel is kinderen die het minder goed hebben te ondersteunen”, vertelt de kindergemeenteraad. rdr