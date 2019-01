Stichter bouwbedrijf Mathieu Gijbels overleden

Genk / Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Mathieu Gijbels, de stichter van bouwbedrijf Mathieu Gijbels, is donderdagmorgen op 76-jarige leeftijd thuis in familiekring overleden. Mathieu Gijbels overleed na een slepende ziekte. De afscheidsplechtigheid is voorzien in Hangaar 58, vrijdag 1 februari.

De eerste stenen van de Gijbels Group werden in 1969 in Ellikom (Oudsbergen) op de Heikant gelegd. Mathieu Gijbels had zijn eerste werkervaring opgedaan bij Interlectra en later ging hij als werknemer aan de slag bij het bedrijf Lambert Geerkens in Meeuwen. Met die ervaring startte hij als zelfstandig plaatser van kippeninstallaties. In 1973 schakelde Mathieu over naar het bouwen van hangaars en spitste zich toe op in de industriële bouwsector. In 1977 volgde de industriële villabouw. Mathieu Gijbels stapte in 1979 in de industriële projectbouw samen met vastgoedadvies en bedrijfshuisvesting. Intussen had Mathieu Gijbels naast nv Mathieu Gijbels ook nv Gijmacon opgericht die activiteiten op gebied van aluminium constructies groepeerde. In 1997 verhuisde bedrijf van Ellikom naar de Luxor bedrijfsterreinen in Opglabbeek. In 1999 nam Mathi Gijbels, de zoon van Mathieu, de fakkel over en bracht de verschillende ondernemingen nv Mathieu Gijbels, nv Gijmacon staal, nv Gijmacon plooi, nv Gijmacon Aluminium en nv Immopro onder in de holding Gijbels Group.