Vriendenclub Galgenberg biedt 2000 euro voor verkeskop

Bocholt - De borrel van de Landelijke Gilde tijdens de Sint Tienusverkoop is het enige wat geen geld kost tijdens de jaarlijkse Sint Tienusverkoop. Veiligmeester Luc Martens zette er na de misviering in de Sint Laurentiuskerk dus vaart achter. “Het varkensvlees is duur, hier doe je vandaag zaakjes,” motiveerde Luc een volle zaal kopers.

Vriendenclub Galgenberg: Toon, Frank en Marc wilden kost wat kost die varkenskop. “Al vier jaar doen we een poging. Met verenigde krachten moet het ons nu wel lukken”, is te horen. En ja, niemand bood meer dan 2000 euro. Een nieuwe record. “De werklui van de Revue zullen de heikies voor ons klaar maken en bij Luc van ’t Leff zullen we de hiekies uitdelen”, lacht de vriendenclub Galgenberg.

Lees meer in Het Belang van Limburg

RDr