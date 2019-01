Geloofsgemeenschappen werken aan een betere wereld

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode / Bree - De christenen van Oudsbergen en Bree willen ze laten zien dat je over grenzen heen kan samen werken. "We zijn enorm enthousiast en nodigen iedereen uit voor onze jaarlijkse oecumenische gebedsviering en ontmoeting op 23 januari om 19 u 30 in de kerk van Gerdeingen", zegt Ria Voet.

Als je vind dat je iets moet doen aan meer verbinding met elkaar, dat je aan een samenleving moeten werken waar niemand meer alleen staat en iedereen zich geliefd voelt? Dan nodigen de parochiefederatie van Meeuwen-Gruitrode en Bree samen met de Evangelishe kerk uit Meeuwen je uit om samen te werken. "Om de angst te verdrijven, om mensen te helpen en een brug slaat tussen mensen die van elkaar vervreemd zijn. Al begint dit eigenlijk heel dichtbij, in uw partnerrelatie, het gezin, de familie, in uw straat of buurt," klinkt het.

U wordt van harte uitgenodigd om na afloop een babbel te slaan, en dat kan bij een hapje en een drankje.

Organisatie: Parochiefederatie Bree - Parochiefederatie Meeuwen-Gruitrode – Evangelische kerk Meeuwen

Woensdag 23 januari 19.30 uur in de Kerk van Gerdingen Bree