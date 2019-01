Genk / Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Bouwbedrijf Margema start in Neeroeteren, in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij Landwaarts, met de bouw van 16 sociale koopwoningen in de Grootrootstraat. Ook in Bocholt is men gestart met de bouw van 12 sociale koopwoningen.

In Bocholt is gestart met de bouw van de eerste 12 sociale koopwoningen op de verkaveling Hutsboske, vlak bij de Damburg. De start van een groot woonproject op de nieuwe verkaveling, waarvan de wegenis enkele maanden geleden werd opgeleverd.

Midden september 2018 begon de aannemer al met de bouw van 17 koopwoningen op de Schemmersberg in Genk en op 1 oktober werd de eerste steen gelegd voor de bouw van 22 sociale koopwoningen op de verkaveling Bolakkers in Overpelt. Hier dient nog beperkt wegenis en riolering aangelegd te wor¬den. Op de locatie Bolakkers en Schemmersberg zijn dit de laatste projecten van sociale koop-woningen.

Alle woningen die Landwaarts de laatste jaren realiseert, zijn BEN-woningen en dus bijna energieneutraal. Deze vier projecten zullen normaliter afgerond zijn eind 2019. De verkoop van woningen start omstreeks het bouwverlof.

Landwaarts houdt haar jaarlijkse aanbod aan koopwoningen binnen haar werkgebied op peil houdt, zo wordt er sinds midden april 2018 werk gemaakt van de bouw van 66 koopappartementen op de welzijnscampus in Genk.



Om een sociale woning te kunnen kopen moet men onder meer ingeschreven zijn op de wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappij voor de betrokken gemeente, geen eigendom hebben en een beperkt inkomen.