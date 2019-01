Phil Bosmans spreuken zijn simpel, maar zo juist

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Dé man achter de Bond zonder Naam, Phil Bosmans, werd donderdagavond herdacht in het Huis van Phil in Gruitrode. Exact zeven jaar na zijn overlijden stond men in de Commanderij van Gruitrode stil bij zijn levenswerk. “Om samen vooruit te kijken naar het komende jaar en naar de uitdagingen die het Huis van Phil nog wil aangaan”, stelde gastheer Rick de Leeuw.

Eerst was er een terugblik op de theatervoorstelling ‘Verbeter de Wereld’ en de pop-up expo ‘Thuis, bij Phil Bosmans’. Hiermee werd de toon gezet voor een boeiende avond in het kasteel van Gruitrode.

Pater Phil Bosmans stond 36 jaar aan het roer van Bond zonder Naam en raakte bekend als auteur van verschillende boeken en oprichter van sociale en culturele initiatieven. Maar wellicht kennen de meeste Vlamingen hem van zijn vele spreuken die uitnodigen tot reflectie, verdieping en verandering. In 1972 verscheen zijn boek Menslief, ik hou van je, een verzameling van 100 telefoonboodschappen die hij geschreven had.

Zijn spreuken blijven nog lang leven aan de muren van vele huiskamers. En ze inspireren blijkbaar vandaag nog heel wat mensen. Zo mocht burgemeester en Vlaams parlementslid Lode Ceyssens voor deze gelegenheid Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams parlement, ontvangen in een goed gevulde ridderzaal.

Rombout Nijssen, rijksarchivaris, en Annick Graviilakis, BZN, gingen samen met Ludo De Ranter in gesprek over het sociale ondernemen. “Ooit schreef hij dat ieder mens de moeite waard is”, opende Ludo De Ranter, directeur Werkhuizen MIN “Het pionierswerk dat Phil leverde is vandaag nog steeds actueel. Gewoon doen, het komt wel goed is en één van de uitspraken die Phil zo kenmerkte. Phil zweeg veel en sprak zijn bezorgdheden nooit uit." Phil wist dat je mensen nodig hebt en kon hen ook bewegen tot inzet voor anderen. “Een visionair. Hij wees beleidsmakers, ook politici en managers, er op dat om na het nemen van beslissingen ook achterom te kijken, om te zien of iedereen wel mee was,” wist Ludo nog te vertellen.

Rombaut Nijssen is gefascineerd over het leven en werk van Phil: “Een gezellige man, die naast mensen helpen die aan de rand van de maatschappij stonden, iemand was die ook graag feestte. Die gelegenheden vond hij erg belangrijk.”

Anniek Gavriilakis directeur Bond Zonder Naam, legde de link met het levenswerk van Phil en BZN, dat al 60 jaar inspanningen doet om te komen tot een warmere samenleving: “De ongehoorzaamheid die de jongeren vandaag tonen, door te spijbelen, om meer aandacht te vragen voor het milieu. Het geeft aan dat jongeren weten waar het over gaat en wat voor hen belangrijk is. Dit werkt stimulerend, inspirerend en is hoopvol voor de toekomst. Zoals Phil ons getoond heeft moeten we opnieuw leren samenleven, ook met andere nationaliteiten, en er ons van bewust zijn dat er geen grenzen zijn.”

De architectuuropdracht voor de renovatie van de Commanderij brengt het Huis van Phil op een scharniermoment.