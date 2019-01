37ste Sint Antoniusviering Meeuwen

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Zondag wordt in Meeuwen het naamfeest van St.-Antonius gevierd. En dat is echte folklore. Voor de 37e keer jaar zetten de Landelijke Gilde Meeuwen, de Reengenoten en het gemeentebestuur de heilige St.-Antonius in de kijker. De opbrengst van de verkoop van vleeswaren gaat traditioneel naar een goed doel.

In Meeuwen-Gruitrode vieren ze Sint-Antonius als sinds 1361. Na de dialectmis start er zondagmorgen omstreeks 10u15 een verkoop per opbod van allerlei eet- en vleeswaren. En dan is het vooral uitkijken wie het meeste biedt voor de varkenskop.

Ilse Wevers, schepen van cultuur en afkomstig van Opglabbeek zal voor het eerst zo een Sint Antoniusviering bijwonen. De traditie wil dat het nieuwe schepencollege en ook de burgemeester stevig meebieden voor het goed doel: “Deze viering start met een dialectmis in de kerk in Meeuwen. Vanaf 10.15 uur start in ‘t Heem de verkoop per opbod van diverse eet- en vleeswaren."

Wie de misviering bijwoont kan rekenen op een gratis tas soep. Veilingmeester Quiri Schrooten zorgt ervoor dat alle vleeswaren, het gebak, kleinvee en andere schenkingen vlot en voor een mooie prijs van de hand gaan. Het hoogtepunt van de St. Antoniusverkoop is het bieden voor de varkenskop. "De opbrengst van de verkoop gaat integraal naar goede doelen: KVG, Samana, het Rode Kruis en Welzijnsschakel Tochtgenoten. Al die verenigingen steken ook een handje toe bij de organistie", besluit Wevers.