Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - In rusthuis Uilenspiegel in Genk is pastoor Jaak Martens overleden. Pastoor Martens was de medestichter van de parochie O.L. Vrouw der Kempen en grote bezieler van de scholenbouw in de woonwijk Nieuwe Kempen. “Een plichtsbewust en zeer gedreven man”, vertelt pastoor Jan Beliën. Vrijdag om 18u30 is er een begroeting en zaterdag om 14u is de begrafenis, telkens in Opglabbeek centrum.