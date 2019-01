Toast Literair 2019

Bocholt - Ook dit jaar kun je in Bocholt weer genieten van het nationaal Davidsfonds cultuurmoment, Toast Literair. Het wordt een ontspannende voorstelling, gebracht door taalvirtuose Carine Caljon.

Terwijl je geniet van lekkere vlaai presenteert zij 'Gekonfijte taalkronkels' kom je op een ludieke wijze de oorsprong te weten van benamingen van gerechten en ingrediënten. Maar er wordt begonnen met bubbels.

Inschrijven is noodzakelijk - vóór 17/01 via e-mail: andre.lamoen@telenet.be of 0487/595010 davidsfonds.be/bocholt

Zondag 20 januari 2019 in bibliotheek de Priool

Dorpsstraat 2

Bocholt