Bocholt - Een van de jaarlijkse mijlpalen van het Boggeter carnaval is het voorbije weekend weer bereikt. De Boggeter Papbugels zetten zaterdagavond de sporthal op stelten met hun jaarlijkse carnavalszitting. Prins Marc II en Sanne I hielden alles netjes in het oog en zagen dat het goed was. Het volgende grote carnavalsmoment wordt zeker de stoet op verloren maandag.