Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Staat het adres van je onderneming fout in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) of kan je je bedrijf niet inschrijven in Oudsbergen omdat het adres niet bestaat? Stuur dan een e-mail naar Helpdesk.bce@economie.fgov.be en vermeld het adres en ondernemingsnummer. De FOD economie past de foutieve adressen handmatig aan. Hoelang dit gaat duren is op dit moment niet bekend.