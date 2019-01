Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Zaterdagmorgen is pastoor en Opglabbeekse ereburger Lei Gielen (79) in rusthuis Ter Meeuwen in Meeuwen overleden. Pastoor Lei Gielen vierde in 2015 nog zijn gouden priesterjubileum en ontving toen uit erkentelijkheid,voor zijn jarenlange inzet in de drie Opglabbeekse parochie ’s en het verenigingsleven, de titel van ereburger.

