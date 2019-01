Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Groen Oudsbergen, Pelt, Hamont-Achel en Hechtel-Eksel richten samen een nieuwe overkoepelende afdeling Jong Groen Noord Limburg op.

“Doel is jongeren warm maken voor het groene gedachtengoed en het draagvlak van Groen in de regio uitbreiden”, zegt Vanita Mertens, Groen Oudsbergen. Jong Groen Noord Limburg, een nieuwe afdeling, bestaat uit leden van Jong Groen Hapelt (Pelt en Hamont-Achel), Hechtel-Eksel en Oudsbergen. “Jong Groen Hapelt stapt mee om deze nieuwe Noord Limburgse afdeling te versterken. Door jongeren een stem te geven, hen aan te spreken via ontspannende en ludieke initiatieven, hen proberen warm maken voor politiek en de actuele jongerenthema ’s”, vertelt Vanita Mertens, Groen Oudsbergen. Zaterdagmiddag zakt Kristof Calvo naar Meeuwen af voor de officiële opstart van Jong Groen Noord Limburg. De startactiviteit gaat door ’t Collectief in Meeuwen.

(RDr)