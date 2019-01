Oudsbergen, twee dagen het mekka van het Belgisch kleinvee

Opglabbeek / As / Meeuwen-Gruitrode / Bocholt / Bree / Peer - Dit weekend organiseert De Ster Meeuwen in de LRV-ruiterhallen het Belgisch kampioenschap voor neerhofdieren en kleinvee. Bijna 3 000 verschillende dieren worden er tentoongesteld. 'Voor het geld doe je dit niet. Het is een hobby die je met geduld, liefde en passie voor deze dieren uitoefent', zegt Jos Reyskens, voorzitter van De Ster.

In de LRV- ruiterhallen tonen de komende twee dagen alle Belgische topkwekers van neerhofdieren zowat elk ras en elke variëteit. “De gekozen dieren benaderen het dichtst de standaard. Hier vind je onder meer diverse soorten raskippen, sierduiven, grote hoenders, krielen, konijnen, cavia’s, parkvogels en ook watervogels”, opent Jos Reyskens.

De nationale show zet Oudsbergen op de kaart in de kleinveewereld. Er zijn inzendingen vanuit alle hoeken van België en vereniging De Ster mag ook enkele topkwekers uit het buitenland verwelkomen. Vrijdag gaan de keurmeesters aan de slag en keuren alle dieren op hun uiterlijk en kwaliteite. “Er worden ook nog eens zesenzestig diersoorten verdeeld in elf groepen, die krijgen hun erkenning als nieuw ras of in een nieuwe kleurslag in een ras. Zij komen de eerste maal naar de show en ze worden apart opgesteld”, weten Jos Reyskens en Henri Dreezen.

Verder ontdek je in de LRV-hallen twee honderd zestig verschillende rassen, waaronder Belgische rassen, van duiven en konijnen. Vlaamse reuzen, de Belgische haas ern ook mini konijntjes en hangoortjes. “Bij de hoenders is de Ayam Cimani of Voodoo kip. De mini kip, het ras serama en dan de super grote hoenders zoals de Brahma, cochin en Orpinton. De Europese kampioen woont Oudsbergen, hij is ook aanwezig met zijn Wyandotten”, vertelt Jos.

Bij de duiven, het enigste Limburgs ras de Limburgse kraagduif, kan je ook andere soorten zoals de kingduif, Romein en Cauchois van bekijken. Het grootste aantal inzendingen komt uit heel België, de verst reizende kleinveehouder is een Italiaan. “Onze keurder- specialisten zijn ook aanwezig en kunnen je alles vertellen over deze verschillende rassen. Zeker een leuke uitstap en kennismaking voor kinderen met deze neerhofdieren”, besluit Jos Reyskens.

Organisator: Kleinvee De “STER” Meeuwen

Zaterdag 19/01/2019 van 9 tot 21uur en zondag 20/01/2019 van 9 tot 17 uur.

Manege, Kerkhofstraat 20, 3670 Meeuwen-Gruitrode

Adres: LRV Manege, Kerkhofstraat 19, 3670 Oudsbergen (Meeuwen-Gruitrode)