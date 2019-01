Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - De Weg naar Helchteren in Meeuwen is net voor het nieuwe jaar terug geopend voor het autoverkeer. Dit geldt echter niet voor de bussen van De Lijn. Alle gebruikers van De Lijn, in de richting Hechtel/Peer, moeten nog tot 23 januari opstappen aan de tijdelijke bushalte langs de Peerderbaan.