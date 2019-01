Anders judo of tuimeljudo maakt opgang

Meeuwen-Gruitrode - Judoclub Gruitrode organiseerde het voorbije weekend de Trofee van de Donderslag. Een van de grootste judotornooien met meer dan 1 200 judoka ’s uit Benelux, Groot Brittanië, Duitsland en Zweden.

Naast de jeugd krijgt ook de oudere judoka hier een plaats. "Naast het 15de Ne-Waza tornooi mochten we voor het G Judo, in Vlaanderen zijn er al 8 clubs en in Nederland gekend als Anders Judo of tuimeljudo, meer dan 200 judoka ’s inschrijven. Een succes”, vertelt Guido Steensels. Twaalf leden van de Royse club, kinderen met een beperking, nemen deel aan de competitie. “Het zijn dan ook volwaardige sporters. Bij ons geldt, wedstrijdjudo op ieders maat”, besluit Guido.