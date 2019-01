Laatste nieuwjaarsbrief uit Miève

Meeuwen-Gruitrode - De laatste dagen voor de fusie mijmerde Rik Hoogmartens, heemkundige en Reengenoot, nog over zijn dorp, Miève. Meeuwen hield immers op te bestaan. Vanaf 2 januari zijn Meeuwen en Gruitrode in Brussel officieel enkel nog gekend onder de vier cijfertjes, een postnummer: 3670. “Afscheid nemen van je dorp, het leeft meer bij de mensen dan men wil toegeven. Op mijn doodsprentje staat zeker: Ich bin van Miève en zal van Miève blieve”, klinkt het.

Het schrijven en lezen van nieuwjaarsbrieven, het is ook een traditie in Meeuwen. Al is het wellicht lang geleden dat Rik Hoogmartens nog een nieuwjaarsbrief schreef. Net voor de fusie tussen Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek op 1 januari 2019 een feit werd schreef Rik zijn gevoelens neer. “Een nieuwjaarsbrief met nieuwjaarswensen wordt op 1 januari voorgelezen. Om mijn voornemens waar te maken, om na te denken, om goed voor jezelf en voor anderen te zorgen. En ook over de fusie en die heeft toch wat emotie ’s opgeroepen”, vindt Rik.

Maar wat voorbij is, is gedaan. En uit is out. “Zo worden de vruchtbare weilanden, waarvan de naam Miève is afgeleid, vervangen door een dorre wegwaaiende grens- en landduin in Roy. Wat met St. Teunis en de kermis in Miève? Gaat die nog doorgaan in Oudsbergen?” vraagt Rik zich af.

"In 1976 bij de fusie tussen Meeuwen en Gruitrode durfde men geen nieuwe gemeentenaam kiezen, en het werd simpel Meeuwen-Gruitrode. Gelukkig worden we nu niet aan de Breese kwartjes, die al lang niks meer waard zijn gekoppeld of aan de stille Kempen van Preudhomme”, zegt Rik met een kwinkslag.

Of de verstandhouding na de fusie goed zal zijn en blijven? “Afwachten wie het laken naar zich toe zal trekken. Bij Limburg.Net heeft men de fusiegemeente, voor de ophaling van huisvuil opgedeeld in Oudsbergen I en Oudsbergen II. Ook daar moet iedereen zijn plaats nog vinden.” Feit is dat Oudsbergen na nieuwjaar zeven deelgemeenten zal tellen. “Meeuwen, Gruitrode, Ellikom, Wijshagen, Neerglabbeek, Opglabbeek en Louwel. Maar ik blijf en ben van Miève”, besluit de honkvaste Mièveneir Rik Hoogmartens, alias Iemke van Miève.