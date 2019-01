Schepenen en raadsleden Oudsbergen leggen eed af

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Het eerste schepencollege en de raadsleden van Oudsbergen legden gisterenavond onder grote belangstelling de eed af in de Ichter. De eedaflegging werd door de families en vrienden op luid applaus onthaald.

In Oudsbergen vormt Lode Ceyssens met zijn partij CD&V (17 zetels) een volstrekte meerderheid. N-VA (6 zetels), Open Oudsbergen (3 zetels) en Groen (1 zetel) beloven de komende legislatuur een stevig debat en een faire oppositie. De gezamelijke oppositie had ook liever gezien dat de voorzittershamer door een raadslid zou worden gehanteerd en niet door burgemeester Lode Ceyssens.

Tijdens de stemming voor de politieraad liep het even mis en bleek er bij detelling van de stemmrieven een stembrief te ontbreken. De stembrief van burgemeester Lode Ceyssens had de stembus niet gehaald. Op vraag van de burgemeester en in overleg en met toestemming van alle politieke fractie's werd de stemming nog eens overgedaan. Na een schorsing, om de secretaris in de mogelijkheid te stellen om nieuwe stembrieven aan te maken, werd er een tweede geheime stemming georganiseerd. Bij gelijkheid van stemmen werden Jan Schonkeren (Open Oudsbergen), Sara Nies (CD&V) en Raf Vliegen (CD&V) afgevaardigd naar de politieraad.

Daarnaa kregen alle fractie 's het woord. Frieda Gijbels (N-VA) hoopt dat het sprookjeshuwelijk tussen Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek de burgers ook iets oplevert: “We vragen bij het opmaken van het nieuwe personeelsorganigram dat niemand op een zijspoor wordt gezet.” Jan Schonkeren (Open Oudsbergen) rekent er op dat men binnen enkele jaren fier kan zeggen ‘Ich ben van Oudsbergen’: “Als oppositie zullen we met werderzijds respect, hard, fair en objectief maar met humor oppositie voeren.” Vanita Mertens (Groen) zetelt voor het eerst en kijkt uit naar de open discussie ’s. “Groen had een stijlbreuk verwacht in verband met de het toekennen van de voorzittershamer in de gemeenteraad. Jammer dat het nu nog niet kon, misschien later?”. Lode Ceyssens nam tot slot het woord en neemt de bezorgdheden van de oppositie serieus. Hij belooft geen sprookjesbeleid, maar een beleid waar ruimte is voor elk raadslid om in een open en inhoudelijk debat zijn standpunt te formuleren.