Inrichting Zavelpoel

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode / Bree - De Zavel op de grens van Opglabbeek en Maaseik, was voor recreanten jarenlang een moeilijke locatie. De uitgereden bosweg lag er dieper dan de omgeving en veroorzaakte in natte periodes grote plassen. Daarom wordt hier momenteel een Zavelpoel ingericht.

Om van deze poel een paradijs voor kikkers en een drinkplaats voor wild te maken, was het nodig dat een kleine zone werd gekapt. Hierdoor is er nu meer ruimte voor heide en krijgt de poel meer licht, wat amfibieën aantrekt. Doordat er straks ook geplagd zal worden, verwijderen van de strooisellaag, kan de heide een goede start maken en zullen er minilandduinen ontstaan. Ook de grote duin, die de laatste jaren sterk verbost is, zal als deel van het reservaat Oudsberg terug in ere hersteld worden. Wandelaars en mountainbikers zullen deze kleine oase van rust kunnen bewonderen vanaf de slingerende paadjes rondom de oever.

Boswerken: zijn afgerond en de inrichtingswerken starten na broedseizoen 2019.

Deze werken gebeuren onder leiding van het Agentschap van Natuur en Bos en door financiering van de stad Maaseik als grondeigenaar.

