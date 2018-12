Sluitingsdagen eindejaarsperiode Oudsbergen

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op 25 en 26 december en op 1 en 2 januari. Op 3 en 4 januari zijn de gemeentehuizen ook nog gesloten, maar zijn alle andere diensten wel open. Op maandag 24 en 31 december is het gemeentehuis in Opglabbeek open van 9 tot 12 uur. Het gemeentehuis in Meeuwen is dan open van 8 tot 12 en van 13 tot 16 uur. Vanaf 3 januari is de Oudsbergse administratie bereikbaar via het telefoonnummer 089 810 100. Mailen kan nu al naar info@oudsbergen.be. Je vindt alle info op www.oudsbergen.be.