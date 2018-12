250 kerststallen uit hele wereld op Gruitrodense vensterbanken

Meeuwen-Gruitrode - Tweehonderdvijftig van de zeshonderd schitterende kerststalletjes die Jeff Kusters de voorbije twintig jaar verzamelde staan de komende weken achter ramen en in etalages in Gruitrode. Kerststallen uit alle werelddelen. Maar ze staan daar niet zo maar willekeurig. “Telkens ik probeer een mooie compositie te maken die aansluit bij de bewoners van het pand. Zo staat er eentje bij een Syrisch gezin Saloukha. De vlucht naar Egypte leek me hier gepast”, zegt Jeff Kusters.

De jongste tijd zorgden kersstallen in de publieke ruimte voor ophef. Niet zo in Gruitrode, daar reageerde iedereen enthousiast op het initiatief van Jeff en de landelijke gilde om in de kerstperiode één van Jeff ‘s kerststalletjes op hun vensterbank te zetten. “Die stalletjes komen uit alle contreien en zijn in alle mogelijke uitvoeringen. Kunstwerkjes die niemand storen, zelfs familie ’s die niet gelovig zijn boden hun vensterbank aan. Een Syrisch gezin, een ander vluchtelingengezin, ook moslim, en ook de uitbater van onze nachtwinkel, een Indiër, waren enthousiast en wilden graag meewerken aan deze vredige kerstboodschap”, opent Jeff.

De familie Saloukha die 3 jaar is België is kent het verhaal van de vlucht naar Egypte. Als we toekomen is er net de oproep tot het avondgebed. “Moslims kennen Jezus niet, wel Mohamed de profeet. Al is het verhaal van Jezus en vooral het voorstel van Jeff prachtig. Naast dit uit hout gesneden beeldje plaatsen we ook andere kerststalletjes met verlichting aan ons raam”, vertelt de 16 jarige Khaled.

De familie Kusters heeft iets met kerststallen. “Een traditie die twintig geleden begon. Ik rook of drink niet, een originele kerststal voor mijn verzameling is al jaren een gepast geschenk”, gaat Jeff verder. Jeff kreeg veel exemplaren van familieleden en van reizigers. “Kerststalletjes, in alle vormen en materialen, komen uit heel de wereld van Canada, Polen, Rusland, Roemenië, Moldavië, Thailand of Gambia en uit Congo tot Mexico. Eén kerststaal bleef achter in Afghanistan na een legermissie van een zoon van zijn zus”, weet Jeff.

De verzameling is divers: een op keien geschilderde kerstverhalen uit Roemenië, een kerststal onder een kaasstolp, gepolierde figuren in ebbenhout of een uit een blok ruw hout gesneden kerstopstelling. “Eentje vind ik heel bijzonder. Jozef met het kindeke Jezus op de arm. En de ebbenhouten kerststal van onze laatste pastoor Jos.” Jeff kiest bij deze gelegenheid voor grote diversiteit en kleur. “Zoals een kerststal uit Polen, volledig gemaakt uit gekleurd zilverpapier. Allemaal pareltjes. Ze kosten niet veel maar het zijn elk op hun manier zulke unieke kunststukjes”, vindt Jeff.

De belangstelling is levendig. “Vandaag zijn enkele schoolklassen langs geweest die bevlogen rondkeken. Ze hebben vol belangstelling hun ogen de kost gegeven”, aldus een gelukkige Jeff. De Landelijke Gilde Gruitrode bouwde voor deze gelegenheid een grote kerststal in de tuin van de pastorij. “Met een kleine schaapskudde en figuranten van Ne Huip Te Koekeloere en een echte kerstbaby. Houtkunstenaar Leon Leekens werkt zaterdag ter plaatse zijn grote kerstbeelden af,” besluit Marco Goossens.

De tentoonstelling gaat open op 22 december vanaf 18u, de wandeling is ongeveer 1 km lang en de beeldjes blijven de hele maand december in het straatbeeld zichtbaar.