Nieuwe foodshop, Atlejee 94

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Slagerij Tormans-Cox opende zopas Ateljee 94. Een heuse Foodshop en een concept dat helemaal past in de vernieuwing van het winkelaanbod die Frank en Wendy voor ogen hadden. “Met culinaire foodconcepten, snelle ‘take away’ in zelfbediening en een breed gamma aan verse voeding en dranken”, vertelt Frank Tormans.

Slagerij Tormans-Cox, een begrip in Oudsbergen, gekend als een kwalitatief hoogstaande slagerij, traiteur en delicatessenwinkel. “De ambachtelijke slagerij met producten met een authentieke smaak blijft bestaan binnen het concept Ateljee 94”, opent Frank “Nu Joppe, de zoon van Wendy en Frank met een koksdiploma van Ter Duinen, mee instapt was onze keuze voor een volledig nieuw concept op een andere locatie, in de Dorpsstraat hartje Meeuwen, de logica zelf. We hebben bewust gekozen voor lekker, snel en vers eten dat je op elk moment van de dag kan afhalen”, vertelt Frank Tormans.

Ateljee 94 zorgt er dus voor dat je elke dag een andere maaltijd op je bord krijgt. “In onze open keuken bereiden we amuses, voor- en hoofdgerechten, groenten en garnituren. Er zijn delicatessen, ook gin en stereker danken, de wijnen maken het assortiment compleet.” Nieuw is de ‘take away’ in zelfbediening. “Kant-en-klare maaltijden of vers afgebakken brood, voorverpakte charcuterie en kazen. Fris en andere dranken. En voor een verse kop koffie en de snelle hap kan je terecht in een knusse comfortabele zithoek”, verduidelijkt Frank nog.

Om de klant perfect te bedienen staat in het Alteljee 94 elke dag een team van acht mensen klaar. “We blijven ook catering op locatie aanbieden. Zowel aan huis bij particulieren, als op events en zeker ook naar de B2B-markt zullen we ons nog sterker profileren”, besluit Frank Tormans.



Ateljee 94

Dorpsstraat 43 - 3670 Oudsbergen

tel. +32 11 79 40 42

e-mail: info@ateljee94.be

www.ateljee94.be | www.ateljee94.com