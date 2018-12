Sinterklaascomité Gruitrode sluit werkjaar positief af

Meeuwen-Gruitrode - Jaar na jaar maakt de Sinterklaasvereniging een groot feest van het bezoek van de goedheiligman in Meeuwen-Gruitrode. In het bijzonder voor kinderen die het minder goed hebben. "De Sintwerking van Gruitrode bestaat al 30 jaar en is maar slechts enkele weken per jaar actief, een heel intense periode”, zegt Marco Goossens, voorzitter van de Sinterklaasvereniging. “In een tweetal weken tijd doorkruisen we heel Meeuwen-Gruitrode om een lach te toveren op de gezichten van meer dan 1500 dankbare kinderen.” Zonder samenwerking echter geen Sinterklaasvereniging. “De basis van onze werking is het aankopen en onderhouden van kostuums en het zoeken naar vrijwilligers om mee op de ‘boot’ te springen. In totaal zijn er zo’n 40 vrijwilligers actief. Wij kunnen enkel ons ding doen als we een gelegenheid hebben. En die vinden we bij tal van verenigingen waar we mee samenwerken. Zo verzorgden wij het bezoek van de Sint en zijn pieten aan de Sinterklaaswandeling van WSV Gruitrode, een 30-tal gezinnen van OCMW Meeuwen-Gruitrode, de Chiro en KSA van Gruitrode, basisschool Royke, opvanginitiatief de Krekel in Meeuwen en werkten we met de gemeente samen voor ‘Sinterklaas op de markt’.” besluit Marco Goossens.