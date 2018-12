Sledehonden racen door Duinengordel

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Honderden honden en hun baasjes zakten afgelopen weekend af naar Sentowerpark en de Duinengordel voor een wedstrijd sledehonden.

Het voorbije weekend telden we er een 40 teams uit België, Nederland en Frankrijk in verschillende categorieën afhankelijk van hoeveel honden de musher voorttrokken. Die mushers liepen, stonden op een step of namen plaats op een kwat, uiteraard zonder motor. “Het zijn mooie trajecten door bossen en over duinen”, vertelt één van de Nederlandse deelnemers. Voor velen blijft het sledenhondentrekken een hobby. “Samen genieten van de natuur, rust en stilte achter de trekkende honden, die hier voor gemaakt zijn”, klinkt het nog.