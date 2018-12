Oxfam geschenkenmaand

Opglabbeek / As / Meeuwen-Gruitrode - Dit weekend organiseert Oxfam de laatste van haar drie geschenkenbeurzen. Het Oxfamteam trok de voorbije drie weken naar As, Meeuwen-Gruitrode en speelt dit weekend dit weekend een thuiswedstrijd in Opglabbeek. Het team staat daar klaar om alle smakelijke en (h)eerlijke waren aan de man te brengen. .

“De zesde keer dat we op locatie gaan met onze geschenkbeurs. Hier in Opglabbeek sluiten we de reeks af maar iedereen is nog welkom om tijdens de eindejaarsdagen vrijblijvend onze winkel te bezoeken”, vertellen Olaf en Jan van Oxfam. Speciale wijnen, de actie is geldig tot het einde van deze maand. “Ook welkom om onze koffie te komen proeven, er is onder meer een mildere Afrikaanse mengeling", besluit Olaf. Vandaag kan je voor je kerstaankopen nog terecht in de wereldwinkel in Opglabbeek. De eindejaarsgeschenkenactie loopt nog de hele maand december in de Wereldwinkel in Opglabbeek.