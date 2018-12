Kindvriendelijke realisaties ook in Oudsbergen

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Oudsbergen zet het project ‘kindvriendelijke gemeente’ verder en wil het label, dat Meeuwen-Gruitrode kreeg, in 2020 verlengen. “De voorbije vijf jaar realiseerden we onder meer het speelstratenproject, schatzoektochten Schatten van Vlieg, een kindvriendelijke zoektocht in archeologisch park De Rieten, het speelterrein in Neerglabbeek en ook eentje in Plokroy. Telkens waren het de kinderen die mee aan de basis lagen van een project. Ondertussen werken we een visietekst uit rond het fenomeen van rondhangende jongeren”, zegt schepen Marco Goossens.

In 2014 kreeg Meeuwen-Gruitrode het label ‘kindvriendelijke gemeente’. “De visie achter het label leverde inspiratie voor een breed beleid gericht op het welbevinden van kinderen en jongeren. Kortom, kindvriendelijk staat centraal.” vertelt Marco Goossens, schepen van jeugd in Meeuwen-Gruitrode.

In Oudsbergen wordt Marco Goossens schepen vóór kinderen en jongeren. “Hiermee onderstrepen we dat we er zijn voor alle kinderen en jongeren. De betrokkenheid en inspraak van kinderen en jongeren is belangrijk. Jongeren met een mening die meetelt, ook al hebben ze geen stemrecht.” gaat Marco Goossens verder “Het voorbije jaar voerden we een ruim belevingsonderzoek uit bij meer dan 350 Oudsbergse kinderen en jongeren. Deze aanbevelingen nemen we mee naar de gesprekken over het nieuwe meerjarenplan.”

Bij projecten rond jeugd tracht de gemeente consequent kinderen en jongeren te betrekken. “Mooi voorbeeld is het speelpleintje dat er komt op voorstel van de kinderen en ouders van Plockroy. Een jonge wijk die sterk gegroeid is n waar nood was aan een ontmoetingsplek voor kinderen en andere bewoners, om te spelen en elkaar te ontmoeten.” besluit Marco Goossens.