Meer natuur in Berenheide, Aen de slagmolen en Oyevaersnest

Meeuwen-Gruitrode / Peer - Dag van de Natuur en dan trekken tientallen vrijwilligers van Natuurpunt naar de Berenheide in Meeuwen, naar Ellikom en naar Grote Brogel Aende slagmolen om er beheerwerken uit te voeren.

Ook in de Abeekvallei in de Berenheide Bemden heeft men na enkele jaren van hard labeur heel wat vooruitgang kunnen boeken. “Hier ruimen we de laatste resten van betonpuin, van afrastering en ander achtergelaten afval op. Ook de Amerikaanse sparren worden later dit jaar nog gekapt. Deze kleine gebieden worden belangrijk. Zo leggen we de vijvers open voor watervogels en amfibieën, die hier later hun habitat krijgen”, zegt conservator Freddy Janssens

