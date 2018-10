Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Morgen, donderdag, verzamelen meer dan twintig Oudsbergse bedrijven in den Ichter voor de eerste jobbeurs in Oudsbergen. "Iedereen die op zoek is naar een nieuwe werkplek, is op deze beurs aan het juiste adres", zegt schepen Peter Schreurs..

Bezoekers kunnen de jobbeurs vrijblijvend bezoeken. "Bedrijven ontvangen je op hun stand en bespreken samen met de bezoeker voor welke vacatures ze eventueel in aanmerking komen. De beurs is toegankelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd, diploma of ervaring”, vertelt Peter Schreurs, schepen van werkgelegenheid en lokale economie in Opglabbeek.

Zowel lokale als regionale en internationale bedrijven tekenen donderdag present. “We willen met deze beurs onze bedrijven een duwtje in de rug geven en talenten uit elk werkgebied aantrekken”, zegt burgemeester van Opglabbeek Benny Spreeuwers. “We mikken dan ook niet alleen op bezoekers uit Oudsbergen, maar we hopen veel geïnteresseerden te mogen ontvangen uit de hele regio.”

De jobbeurs vindt plaats op donderdag 4 oktober van 16 tot 19 uur in den Ichter, Kapelstraat 16, 3660 Opglabbeek.

Meer info via www.oudsbergen.be/jobbeurs.