Veilig naar Oktoberfest

Meeuwen-Gruitrode - Vandaag vindt het Limburgs Oktoberfest plaats. Hierdoor gelden er enkele verkeersregels rond de sportzone in Meeuwen.

Op zaterdag 29 september, vanaf 12 uur tot zondag 30 september 2018 - 2 uur, geldt er eenrichtingsverkeer in de Bosstraat vanaf het kruispunt Bosstraat-Genitsstraat tot aan het kruispunt Bosstraat-Kerkhofstraat in de richting van de Kerkhofstraat.

In de Genitsstraat geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u vanaf de zijweg Genitsstraat tot het zonebord 50 km, dit in beide richtingen.

In de Bosstraat geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u vanaf het kruispunt met de Genitsstraat tot aan het kruispunt met de Kerkhofstraat.