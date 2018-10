Een gedeelde elektrische wagen voor Oudsbergen

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Met het project ‘Delen van een elektrische wagen’ wil de gemeente Oudsbergen voldoende stemmen halen om een startbudget te winnen. “Als 1% van de volwassen bevolking van Oudsbergen stemt op ons project, is de uitdaging geslaagd en krijgen we van de Vlaamse Overheid een startbudget tot 1 euro per inwoner”, vertelt Lode Ceyssens, burgemeester van Meeuwen-Gruitrode.

Het Vlaams Energieagentschap heeft de actie Overal Stroomversnellers op poten gezet om dynamiek te creëren rond de energietransitie. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, zet ook Oudsbergen een lokaal energieproject op touw.

“De bedoeling is om een 100% elektrische wagen aan te kopen die door de inwoners en het personeel van Oudsbergen gebruikt kan worden”, zegt Ceyssens. De wagen is erg milieuvriendelijk en stoot geen CO2 uit. Een gedeelde wagen vervangt bovendien zeven privéwagens en legt per jaar gemiddeld 30.000 km af.

Stemmen kan nog tot en met 6 oktober op www.stroomversneller.be.