Bocholt - Zondag duiken ze op de grens van België en Nederland in het verleden. In het moerassige grensgebied tussen Bocholt en Stramproy gaan ze met de schop in de hand op zoek naar de Bocholter Graven. Een reeks van opeenvolgende grachten en aarden wallen. De verdedigingswal -de Bocholter Graven genoemd- was zo’n 200 meter breed en 500 meter lang. "Met dit evenement zetten we deze archeologische site van de Bocholter Graven in de kijker: met de ondergrondse sporen door workshops, demo’s en rondleidingen. De historische grensfiguren worden weer tot leven gewekt met een re-enactmentopvoering", klinkt het.

De Bocholter Graven liggen in een grensgebied tussen het voormalige land van Loon,Bocholt, het land van Thorn, Stramproy, en het Overkwartier van Gelder, Weert. Hier werd op het einde van de 14e eeuw een hoge wal van ongeveer 300 m lengte aangelegd. Deze verdedigingswal werd versterkt met drie flankerende grachten van ieder ongeveer 450 m lengte. Deze grachten, de “Bocholter Graven” lagen in boemerangvorm aan beide kanten van de Napoleonsdijk. De site had als bedoeling het passeren van constant heen en weer trekkende soldatentroepen te bemoeilijken. De doorgang werd afgesloten met een slagboom.

De Napoleonsdijk was een Bocholter hoofdweg, die een verbinding vormde naar Stramproy en naar Weert. De weg ligt hier op een zandheuvelrug, waardoor een doorgang door het moerassig gebied mogelijk was. Deze beperkte doorgangsmogelijkheid maakte de weg en de passage controleerbaar. In 1814 werd op bevel van de Franse bezetter de weg verbeterd en verhoogd tot een dijk. Sinds die tijd heet hij Napoleonsdijk.

De moerassige omgeving werd deels ontwaterd door de aanleg van de 24 km lange lossing die tussen 1865 en 1875 gegraven werd van Lozen tot Ophoven, waar hij in de Maas uitmondt.

In dit gebied spelen spannende verhalen.

PROGRAMMA

Vanaf 13u: Kinder- en jongerenworkshops, demonstraties en begeleide wandelingen (doorlopend)

Mini-opgravingen met echte archeologen, bodemprofiel maken in bokaal, cropmarks zaaien met tuinkers, grenswachters-tegen-soldaten-spel, op zoek met de metaaldetector, rondleidingen langs het archeologisch onderzoek, natuurwandelingen

Om 15u: Historisch grensspektakel

De ruziënde herder en turfsteker, de ontvoering van de abdis-vorstin van Thorn, plunderende Spaanse soldaten uit de Tachtigjarige oorlog, Franse troepen met bajonetten, … Ze worden allemaal terug tot leven gebracht in deze unieke re-enactmentopvoering.

Voor meer info: https://www.kempenbroek.eu/…/kalend…/2018-09/bocholtergraven