Meeuwense tachtigers zien fusie Oudsbergen zitten

Meeuwen-Gruitrode - De fusie met Opglabbeek schrikt de 80 jarigen uit Meeuwen niet af. De overgrote meerderheid is voor een fusie van Meeuwen-Gruitrode met Opglabbeek. Dat blijkt uit een kleine bevraging. "Drie op vier vindt de fusie een goede zaak. De helft van de bevraagden heeft het fusieproces ook op de voet gevolgd”, vertelt initiatiefnemer en zelf tachtiger E.H. Willy Smeets.

Oudsbergen komt er aan op 1 januari 2019. Ter gelegenheid van hun jaarlijkse bijeenkomst van de borelingen uit 1938 en uit Meeuwen, in de Twee Spanten, werd naast het verleden ook naar de toekomst gekeken. “Als 80 jarige wil je niet gewoon wachten wat op je afkomt. We houden zolang we kunnen de touwtjes zelf in de hand”, lacht E.H. Willy Smeets.

Daarom organiseerden hij een kleine enquête onder alle aanwezige tachtigers. De vragen gingen onder meer over het dagelijks leven, nog over de toekomst en de nakende fusie, Willy noemt het de blijde intrede in Oudsbergen. “75 % van de bevraagden isnog lid van een of meerdere verenigingen en wil zolang mogelijk zelfstandig wonen. De verhuis naar een rusthuis wil ook men zolang mogelijk uitstellen”, vertelt Willy.

De helft van de tachtigers kan ook goed over weg met de PC, iedereen leest elke dag deze krant. Bijna iedereen rijdt nog met de wagen. “Politieke interesse is er vooral voor het lokaal vlak. Nationaal en internationale politiek kan hen niet boeien. 75% vindt de fusie van Meeuwen-Gruitrode met Opglabbeek een goede zaak.”

De aangekondigde schaalvergroting baart hen wel wat zorgen. “Hoe zit het met informatie, de bereikbaarheid en de dienstverlening in een wereld die altijd maar verder digitaliseert? Ook de bekende gezichten aan loketten zullen verdwijnen. Wil men senioren blijven betrekken bij het beleid, dan worden dit zeker een belangrijke actiepunten”, vinden de Meeuwense tachtigers.

(RDr)