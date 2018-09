Valeré neemt de kaap van 150 bloedgiften

Bocholt - Het Rode Kruis Bocholt-Kaulille en de gemeente vierden tijdens de jongste bloeddonatie in het Parochiehuis Valère Vanaken.

Valère (63) gaf daar voor de 150ste keer bloed en dat sinds 1973. “Ik was amper 18 jaar en kwam met mijn broer en vrienden van de jeugdvereniging voor het eerst bloed geven. En ik ben blijven komen. Want dit een van de kleine dingen die weinig moeite kosten en die je terug kan doen. En bloedgeven, dat wil ik blijven doen zolang het mag.” Een geruststelling want de leeftijdsgrens van 70 jaar wordt in 2019 afgeschaft. Tijdens een kleine huldiging mocht Valère gelukwensen en enkele kadootjes ontvangen. (RDr)