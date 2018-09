Een nieuwe thuis voor Kauliller verenigingen

Bocholt - De vzw parochiale werken Kaulille baat een nieuwe parochiezaal uit in De Kroon op het Nevenplein. 25 jaar na de renovatie van de oude zaal, die ondertussen werd gesloopt, is er een nieuw onderkomen in GC De Kroon. “Alles gebeurde met steun en in overleg met de gemeente”, vertelt schepen en lid van de beheerraad, Jos Plessers.

De gemeente investeerde 530.000 euro in de nieuwe parochiezaal, vzw parochiale werken investeert zelf 60.000 euro in binneninrichting: “Aan het interieur, tafels en stoelen, een buffet en keuken, geluid, nieuwe media en video en ook in nieuw porselein. Er is keihard gewerkt door velen. Enkel door goede samenwerking kon dit gerealiseerd worden", weet voorzitter Gorssen. De vzw krijgt het gebouw in erfpacht voor 99 jaar. (rdr)