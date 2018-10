Vlaams Belang volgt affiche afspraak niet

Meeuwen-Gruitrode - Vlaams Belang plaatste een affiche aan het vlaggenmast ter hoogte van het kruispunt in Meeuwen. Dit gaat in tegen de gemaakte afspraken. Die affiche wordt nu op vraag van burgemeester Lode Ceyssens weggehaald.

Meerdere partijen hadden het al opgemerkt en maakte er dan ook opmerkingen over. Een verkiezingsbord van het Vlaams Belang op het kruispunt s niet conform de afspraak die alle politieke partijen in Oudsbergen eerder hadden ondertekend. "Daarin is overeengekomen dat men ter gelegenheid van de verkiezingen alle affiches uit het straatbeeld zou weren.Chris Janssens is hierover gecontacteerd en heeft beloofd om dit bord, met affiche, zo snel mogelijk te laten weghalen”, aldus burgemeester Lode Ceyssens.

( RDr )