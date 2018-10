Pater Pol Evens ereburger

Meeuwen-Gruitrode - Na jaren zonder nieuwe toekenning, heeft het college van burgemeester en schepenen zopas voorgesteld om het ereburgerschap toe te kennen aan Pater Pol Evens. In 2015 werd Pater Pol nog geridderd met het ereteken van Ridder in de Kroonorde voor zijn verdiensten en inzet voor de kastelozen in Pakistan. De Vlaamse kapucijn overleed de voorbije zomer op tachtigjarige leeftijd.

Tijdens een van de volgende raadszittingen zal de gemeenteraad zich mogen buigen over de toekenning van het ereburgerschap aan Ridder en pater Pol Evens. Deze minzame Meeuwenaar wordt door het schepencollege voorgedragen om deze eretitel te dragen. Pater Pol volgt hiermee in het spoor van andere ereburgers als: Phil Bosmans, Chris en Cock Vanmegchelen.

Kapucijn pater Pol ontving in 2015 nog het ereteken van Ridder in de Kroonorde. “Als motivatie voor het ereburgerschap verwijzen we naar de manier waarop pater Pol onder meer de Meeuwenaren en de vele andere sponsoren overtuigde hoe ze werkelijk het verschil konden maken door een kind een kans te geven. Ook de wijze waarop hij een draagvlak creëerde voor zijn schoolproject en niet te vergeten zijn jarenlange inzet voor de kastenlozen in Pakistan met het bouwen van scholen, ziekenhuizen en kerken en het opzetten van degelijk onderwijs. Zijn levenswerk vormt een bijzondere bijdrage aan de internationale uitstraling van onze gemeente”, motiveert burgemeester Lode Ceyssens de toekenning. Met ‘Geef een kind een kans’ zetten de vrienden van pater Pol het onderwijsproject en het werk van de pater vandaag in Pakistan verder.

