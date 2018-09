Kies voor Bocholt !

Bocholt - In het maandelijkse voorwoord in Maggezien geeft afscheid nemend schepen Jan Schrijvers aan dat Bocholt nood heeft aan een bestuursploeg die het algemeen belang voorop stelt. “Die bekwaamheid, visie en werkkracht uitstraalt. Kandidaten die hun eigen, persoonlijke ambities niet ondergeschikt kunnen maken aan het algemeen belang, brengen ons als gemeenschap weinig of niets bij”, vindt Schrijvers.

In zijn voorwoord verwijst Schrijvers naar het programma Zomergasten, op NPO 1 (Nederland1). “Waar voetbaltrainer Louis Van Gaal duidelijk maakte dat je met een team alleen maar succes kan halen als het individuele belang ondergeschikt is aan het team, aan het algemene belang. Net deze gedachtegang staat als een paal boven water als het gaat over ons gemeentelijk beleid”, zegt Schrijvers.

Jan Schrijvers doet een oproep te kiezen voor mensen met kennis, visie, die zichzelf een stuk willen weg cijferen in functie van het hele team, voor de echte ploegspelers. Verder vindt hij het jammer dat je, als je geldig wil stemmen, slechts kan kiezen voor één partij. “Ik hoop voor Bocholt op een samenhangend bestuur, een topteam, dat voluit gaat voor het algemeen belang. Want in elke partij zijn er ongetwijfeld bekwame mensen om Bocholt te besturen’, besluit Jan Schrijvers.

“Zoals steeds menen er velen, over alle kieslijsten heen, mandaten als burgemeester en of schepen te kunnen invullen. Ik hoop dat iedereen zich een spiegel voor houdt, vooraleer ze hun ambitie kenbaar maken. Gelukkig hebben wij als kiezer het laatste woord”, zegt Jan Schrijvers.