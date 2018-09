Brandweer en ANB verhuizen mee naar nieuwe technische dienst

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - De nieuwbouw voor de buitendienst van Oudsbergen, op het industrieterrein in Opglabbeek, zal niet enkel de gemeentelijke technische dienst huisvesten, maar ook het snelinterventievoertuig van de brandweer en medewerkers van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Intussen werd de architect aangesteld en een akkoord afgesloten voor de boscompensatie.

ANB moet de onvergunde loods gelegen op de Ophovenderheide slopen en zocht een nieuwe locatie, bij voorkeur in Oudsbergen. “Naast ANB zocht ook de Brandweerzone Oost-Limburg een plek voor zijn snelinterventievoertuig, ofwel SIV. Vandaar het voorstel om op deze locatie extra ruimte te voorzien”, zegt Lode Ceyssens, burgemeester van Meeuwen-Gruitrode.

In 2019 komt er dus op een perceel van 2,5 hectare in de Nijverheidslaan in Opglabbeek een nieuwbouw voor de technische buitendienst van de fusiegemeente Oudsbergen. Niet zomaar een loods. “We geven het voorbeeld door energie-efficiënter te bouwen dan we wettelijk verplicht zijn”, zegt Marco Goossens, schepen van Openbare Werken in Meeuwen-Gruitrode. Rationeler omgaan met energie, zelf zoveel mogelijk energie opwekken en het verbruik van water en energie beperken. “Dit is deel van het onderzoekswerk voor de ontwerpers”, zegt Jo Seutens, schepen van Openbare Werken in Opglabbeek.

De nieuwe technische dienst wordt een uithangbord van duurzaam bouwen en rationeel energieverbruik, zeggen burgemeesters Ceyssens en Spreeuwers. Er loopt ondertussen een projectsubsidie aanvraag van 250.000 euro bij Minister Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Er werd ook een akkoord gesloten over de boscompensatie. Daarvoor betaalt de gemeente in totaal zo’n 31.000 euro. De totale kostprijs voor de gebouwen van deze nieuwe technische dienst is geraamd op 3,5 miljoen euro.

(RDr)